Lanata : “El gobierno debe ser honesto y decir que quieren indultar a todos”

Jorge Lanata habló una vez más en Radio Mitre. El periodista se comunicó desde el sanatorio Fleni para hablar del presente del país y también de su salud ya que se encuentra internado hace un largo tiempo de una fractura en una vértebra lumbar.

Cuando habló del actual gobierno, Lanata no dudó: “Que sean honestos y digan que van a indultar a todos”. Y también reveló que Cristina llamó a un canal para bajar un tema sobre las jubilaciones. “Hace unos 10 días estaban tratando de manera critica el tema de las jubilaciones. Cristina llamó al propietario del canal para que dejaran de hablar. Y pararon de hablar”, contó.

“En el mismo canal sucedió también que muchas veces, esto me extraña menos, que Alberto Fernández, en vivo .le escribe a los columnistas diciendo no digas tal cosa y deci tal otra. Yo le quiero pedir, a los chicos del Gobierno, que no escriban y no llamen más. Con esto demuestran que no cambiaron nada. Es un delirio que sigan mandando mensajes, ni siquiera a periodistas amigos, sino a periodistas que no conocen”, relató Lanata.

A la hora de hablar de su salud, Lanata contó que “estoy bien, en recuperación. En los próximos días voy a ver si hago una especie de operación ambulatoria y después ya voy a estar mejor”, explicó a la vez que reiteró que está trabajando en la publicación de un nuevo libro.