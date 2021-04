Las cuatro figuras rescatadas por Vidal

Maria E Vidal se presentó al programa de Antonio Lage en otro capítulo de su presentación del libro Mi Camino. La ex gobernadora reconoció que hay sectores de su bloque opositor que no apuestan al diálogo y que ella no hace así política.

Lage le preguntó a quienes rescata de su fuerza, y Vidal no esquivó la respuesta. Primero, destacó que hoy está muy cerca del Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, con quien se inició políticamente.

En segundo lugar dijo sentirse cercana generacionalmente a Martín Lousteau. De Lilita Carrió señaló que siempre la quiere al lado ya que es una vos que “nos interpela”.

Finalmente, de sus ex funcionarios destacó a Cristian Ritondo al que valoró por “haber realizado un trabajo excelente en seguridad”.

Vodal se desmarcó de los sectores ridiculizados de su fuerza de quienes dijo no creen ven el diálogo , “yo siempre entendí la política de otra manera”.

¿Qué dijo de La Cámpora? “Son la estructura mas desarrollada de la política nacional pero hay que ver para que tiene ese poder”.