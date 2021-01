Las preguntas morbo de Leo Montero y sus disculpas

Leo Montero se disculpó con los familiares de Lola Chomnalez luego de que la producción incluyera en el programa una pregunta “desatinada”, según consideró él, sobre la ciudad uruguaya en la que habían matado a la adolescente, pero no fue la única vez que en Mejor de Noche trató un caso de femicidio con una mirada lúdica.

La producción también armó la pregunta “¿en qué calle del barrio de Palermo ocurrió el ataque a Ángeles Rawson el 10 de junio de 2015?”.

En la misma línea interrogaron a un participante sobre “¿en qué ciudad de Córdoba apareció asesinada Nora Dalmasso?”.

Aclaracion. PEDIMOS DISCULPAS. En nombre de @MDN_C9 @canal9oficial @Prensa_Kuarzo x haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben Uds c el respeto y altura q me manejo c estos temas. Gracias !!

— Leo Montero (@soyleomontero) January 6, 2021