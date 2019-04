Primero fue Daniel Santoro. y Ahora Edi Zunino. La “novela” que se escribe todos los días en el juzgado de Dolores en torno a los negocios ilegales de Marcelo D’Alessio y sus secuaces ya generó dos bajas en Animales Sueltos. Los dos se fueron por Twitter pero por motivos distintos.

En el caso de Zunino, según pudo saber este sitio, se juntaron varias cosas. Primero, estaba cansado del programa. Segundo, el escándalo de D’Alessio generó nuevos cortocircuitos con la producción, que proponía otro tratamiento del tema, bien distinto al que se le viene dando desde el diario Perfil, donde Zunino es una de las figuras principales.

Además, Zunino viene armando hace tiempo un programa de TV propio para la señal de A24.

Mas allá de los motivos, su renuncia por Twitter no cayó bien dentro del programa. “No tuvo códigos“, dijo uno de sus ex compañeros. En principio, no será reemplazado por nadie, al menos eso dicen desde la producción.

Daniel Santoro ya se había alejado del programa apenas comenzó el escándalo, cuando trascendió que podría haber aportado datos personales de sus compañeros. Con esos datos, D’Alessio armaba carpetas de inteligencia. Por ese motivo, el juez Ramos Padilla citó a a declarar como testigos a Romina Manguel y a Alejandro Fantino.