Laura Fidalgo entró en pánico por tener dengue

“Tener dengue es horrible y hay que darle mucha difusión. Se habla del coronavirus, pero también hay que hablar del dengue. Yo ya estoy en el día 14, pero es terrible”. La confesión es de Laura Fidalgo.

La bailarina contó en Canal 9 su situación: “Un día tuve que ir de urgencia a buscar unos papeles a mi escuela de danza. Me compré una hamburguesa, algo que no hago habitualmente. Ese día me sentí mal, pero pensé que era algo momentáneo”.

“Al otro día tomé sol y no me puse repelente. Volví a tener náuseas más intensas y pensé que era por la hamburguesa. Llamé al médico y como seguía con fiebre, al tercer día me mandan una chica, que me dijo que tenía dengue”.