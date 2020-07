Leo Fariña no se arrepiente de haberse arrepentido

La pregunta se la hizo un viejo conocido. “¿Te arrepentiste de haberte arrepentido?”, le preguntó Lanata en la radio. El “arrepentido” de la causa de corrupción k dijo un rotundo no.

Leo Fariña respetó la resolución de la Cámara de Casación que permitiría la libertad de Lázaro Báez pero se quejó que el juicio oral no comience por los problemas técnicos. “Es insólito”, subrayó.

Fariña ya no le tiene respeto a su ex jefe. “La mafia te usa y después de descarta”, describió el ex testigo protegido de la ruta del dinero k.