“Nací artista, entendí las redes, me convertí en influencer y descubrí que todo conduce a buscar la libertad”. Así se presenta Lilia Lemoine, precandidata a diputada por el Frente Despertar, que tiene a José Luis Espert como abanderado.

Durante la campaña, Lemoine se hizo conocida por sus tuits antifeministas y homofóbicos, y varios videos que llaman la atención. Muchos de ellos con Espert como acompañante. En uno de esos, ella interpreta” a una feminista que denuncia la “opresión” del patriarcado y pide la inclusión de las mujeres en el gobierno hasta que aparece en escena el candidato que le explica que lo importante es el esfuerzo, no el género o la belleza, y le aclara que si llega a la presidencia no tendrá “ningún privilegio” por ser mujer.

Me dan RISA los liberales COBARDES que se llenan la boca de liberalismo y después salen a decir que hay que votar a Macri (osea a Pichetto)… por miedo? Eso es preservación?

Libertarios MY ASS. No siento respeto por los cobardes.

😑#EspertRosales2019#VivaLaLibertadCarajo

— Lilia Lemoine 🐍 Lady Lemon (@lilialemoine) August 1, 2019