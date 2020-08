Lo que calla Guzmán: promete un acuerdo con el FMI antes de navidad

View this post on Instagram

Los clubes de barrio son mucho más que espacios de entretenimiento y esparcimiento. Son lugares de contención e inclusión. De esperanza y oportunidades. Los clubes de barrio para los que los hemos habitado y disfrutado son lugares de vida, alegría, compañerismo y libertad mental. Formadores de valores imprescindibles como la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Gracias @sacachispasok por tan linda carta y esa camiseta que cuenta historias de esfuerzos y perseverancia. Espero pronto, cuando pase la pandemia, poder usarla en una cancha. Y sí, “los triunfadores pueden salir de abajo, de la cancha de barro” y eso los vuelve más fuertes. Los vuelve luchadores, en la cancha pero sobre todo en la vida.