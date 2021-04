“Lo único que recuerdo de su gestión es que despidió gente” le dijo Tenembaum a Avelluto

Fuerte cruce. Sincero y envolvente. Pablo Avelluto , ex funcionario macrista, consideró que lo que está pasando con las clases presenciales requiere pensar en un “ni olvido ni perdón” El ex Secretario de Cultura resucitó la consigna anti dictadura homologando con los planteos que se le hacen al gobierno de Alberto Fernández. Tenembaum no se lo dejó pasar.

El periodista de Radio con Vos le recordó a Avelluto su falta de gestión y le espetó: “Lo único que recuerdo es que despediste gente”.