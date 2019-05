Provocativo, agudo, sagaz…siempre el Turco Asis. Lo tomas o lo dejas. Canosa lo aprovechó y con su tono de azafata le puso un menú de preguntas sobre el futuro electoral.

“Turco me deprime lo que me contás”, le dijo cuando el escritor habló de decisiones que ya no se toman en el país sino en EEUU por el crédito millonario que dio el FMI. “Tenemos 100 mil millones enterrados en papelitos”, aportó su visión el autor que llama “la Doctora” a líder de Unidad Ciudadana.

Asís ve aun presidente Macri cada vez menos candidato. Cree que nos será “una tragedia” su regreso para el peronismo.

Para rematar, dijo que los astros le dicen que la Doctora recibirá la banda presidencial de parte de Florencia. Un dato: la hija de la ex presidenta , dicen, que le pide que se baje.

En la proyección de la carrera, Asis pronosticó que Massa terminará arreglando con Cristina.