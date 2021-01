Los roces entre Lousteau y el PRO podrían desestabilizar al bloque opositor

Los radicales están entrando en una suerte de tranbce excitante que marca su naturaleza: “el internismo”. Pretenden hacer pagarle el costo al PRO de haber desaprovechado el uso del poder en la administración Macri. Esa es la pnatalla principal del capítulo “pegenle a Macri”. El otro es el dilema de la capital. El siempre joven Martín Losuteau quiere que le respete Larreta el comprosimo de territorio despejado, una vez que este se desique a la presidencial.

Los acuerdos, sin firma, no tienen porque ser irreversibles, sobre doto cuando esas conversaciones solo se basan en comentarios de periodistas de los off the records de un tiempo ya pisado por la pandema y el cambio de paradigma.

Guga está nervioso porque teme que Larreta termine cediendo al ala dura del macrismo que le exige que “no entregue la ciudad a sus socios”- El macrismo siente que ese matrimonio, con los sectores medios anti k, es una unión a guardar en una caja fuerte.

Por otro lado, el partido radical quiere hacer valer su don de la territorialidad y patente de marca. De los 60 legisladores que renueva Juntos por el Cambio, al menos el 40 % le pertence y pretende defender las bancas e inclusive ampliarlas.

El mendocino, Jefe actual del partido, Alfredo Cornejo reconoció al aire que lo suyo es la ambición ejecutiva y que su experiencia como parlamentario resulto aburrida. El dirigente radical guarda una fichita a que haciendo una buena eleccion de medio termino, la UCR apueste fuerte a su candidatura a presidente para competir en una PASO con Larreta.

Lousteau reapareció fuerte con sus enunciados pidiendo la “jubilación” de Macri, en un momento de anclaje opositor efectivo, en varios temas que encuentran apoyos de su electorado: clases presenciales, institucionalidad (Formosa) y críticas al plan de vacunación. La oportunidad de sus dichos contra ala dura opositora suenan inoportunos, aunque depende con el crital que se mire dentro de la coalicion. Mientras tanto, comenzaron las pre PASO.