Los ruidos en canal 9 trascienden el llamado de Alberto a Canosa

El editorial denunciando presiones, por parte del presidente, dice mucho más que un circunstancial estado de ánimo de una conductora que tuvo siempre llegada directa a Alberto. De hecho, le concedió la mayoría de los reportajes desde la campaña y en el arranque de su gestión. ¿Quién cambió Alberto o Canosa?

La conductora de la noche del 9 se sintió alterada por los mensajes que recibió en su teléfono, en plena madrugada, al regresar a su casa, luego de cerrar una de las emisiones de Nada Personal. El ruidoso episodio ocurrió hace un mes pero recién lo contó ahora.

“Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre”, disparó la periodista dirigiéndose al presidente.

Canosa reaccionó a esta supuesta presión, sollozando ante cámaras y dejando expuestos a las autoridades del canal que se vieron en la obligación de emitir un comunicado desmitiendo que existan sugerencias del gobierno de algún tipo. Todo esto mientras avanza Santa María en el control del canal.

Hay otra cara de la moneda que no quita que el presidente tiene cierta afición a recomendar contenidos o miradas a los periodistas con los que interactúa por mensajes telefónicos. Dicen que Canosa está abriendo el paraguas a una inminente salida del aire de su programa, que no contaría con el respaldo de Víctor Santa María, el sindicalista pope mediático que avanza en la toma de decisiones del canal, inclusive salteando a las actuales autoridades de programación.

A la conductora, le exhibieron números de su escaso rating: 1 punto de 23 a 24 como forma de ir preparando el terreno. Llama la atención que Canosa reaccionó un mes después de esos mensajitos de Alberto para contarlo al aire, primero en una entrevista radial y después en la propia pantalla del 9.

Un exitoso conductor del 9 mostró toda la ironía, en una conversación con sus colaboradores en la previa a la salida al aire. “Nos quiere dejar pegados a todos victimizándose que la prohiben”.

Otro dato sugerente de la interna del 9, es que- el todavía encargado de Contenidos, Diego Toni, se desmarcó del comunciado de la emisora y bancó a la conductora.

“Desde mi lugar como persona, más allá de la institución y el canal, toda mi solidaridad, comprensión y acompañamiento a su figura. Cualquier presión a la libertad de expresión, me parece repudiable”, expresó Diego Toni en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, en el mismo programa conducido por Nilda Sarli en el que Canosa decidió contar sus miedos.

A todo esto, el medio de Cristóbal López: C5N cerró filas para salir a cruzar a la conductora acusándola de excesos de protagonismo. En momentos que Santa María está utlimando detalles de la salida al aire de un nuevo canal de noticias, parace no haber irritado competencias en C5N, ante un mercado saturado y con muchos problemas con la financiación de la pauta publicitaria. ¿Es cierto que Santa María seria un testaferro de Cristóbal en este juego de intereses? Hay un pedido de pauta al gobiernio de 20 millones por mes para el nuevo emprendimiento para oficial.