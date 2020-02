Luli Salazar arremetió contra un periodista de C5N

El 7 de febrero, a las 20.23, Luli Salazar escribió en su cuenta de Twitter una información sobre Marcó del Pont. Una hora y 16 minutos después, esa misma información, al pie de la letra fue publicada por Antonio Llorente, periodista de C5N.

Está claro que Llorente jamás citó la fuente y hasta se comió las cargadas de Yanina Latorre. El periodista, sin embargo, aclaró que él no había copiado nada…

Yo no retwittee el mensaje de Luciana Zalazar porque estaba de vacaciones y no utilicé el twitter, de todas formas es verdad que la cofradía armada por Macri Carrio y Bonadio continúa intacta siguen los mismos que armaron las carpetas contra empresarios que consideraban enemigos

Salazar, que este año debutará en C5N, se prepara con todo para su programa que si bien tendrá un perfil político, también ofrecerá actualidad y “un poco de todo”.

Yani sos rapida para algunas cosas, pero para otras no. Que me copien porque mis tweets tiene alta info, no es culpa mia. Mira los horarios de los tweets y te daras cuenta. Besito 😙🤫 https://t.co/clByTIRH3v

— luciana salazar (@lulipop07) February 8, 2020