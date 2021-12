Macri intentó “robarle” al radicalismo la Dama rubia que desde el Senado pretende ser la contracara de Cristina

La Dama rubia, recién llegada a la política, es una mujer de suerte. Por las diferencias internas dentro de la UCR, terminó recibiendo el premio de la vice presidencia segunda del Senado. Carolina Losada pretende ser la contracara de Cristina en dicha Cámara. No le será fácil. Muchas figuras outsiders terminan fagocitadas por la lógica del sistema, pero eso se verá.

Lo que muchos desconocen es que la elegante periodista tuvo a su hermana, una dirigente radical de Santa Fe de acumulada experiencia, como su principal impulsora: Georgina Losada fue la armadora desde el radicalismo. Contribuyó también Julián Galdeano, diputado provincial. Y la estrategia la cerró el dirigente Mario Barletta.

Recién asumida como senadora, ha sido rodeada de un grupo se asesores quienes le impregnan dispositivos técnicos para su desafío como legisladora opositora. Ha sido, sin duda, una de las principales sorpresas de las elecciones legislativas.

Tras las luces y el prematuro deslumbramiento que asimilan analistas sobre su meteórica carrera, hubo un episodio de tirantez con el PRO sobre su figura. Resulta que Carolina fue invitada a una reunión privada con el ex presidente Mauricio Macri, ni bien resultó electa senadora. Ella fue por curiosidad y también por el respeto a la figura de un ex mandatario. El encuentro terminó con cierta incomodidad por parte de la figura de renovación radical. Macri la trató de seducir para llevársela a las huestes del PRO. A un colaborador que la esperó afuera en el auto, le comentó su impacto pero luego decidió callar en lo público.

Jorge Asís también la ubicó en un lugar de preferencias en sus últimos análisis. Señaló que lo que no pudo Lilita ni Patricia (Bullrich), lo estaría logrando la ex Intratables. El ex embajador la eligió como “el personaje 2021 del radicalismo”.