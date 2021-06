Macri lleva su Primer Tiempo a Mendoza

Macri retomó su gira del libro Primer Tiempo, una suerte de balance auto crítico de su fallido gobierno. No tendría de moderador a Pablo Avelluto. El ex ministro de Cultura está de duelo por la perdida de su hijo. Avelluto fue además el escritor del libro que ahora sirve de herramienta para re impulsar la figura del ex presidente.

Macri llega a Mendoza de la mano del Vice presidente primero de Diputados, Omar de Marchi, hombre de su confianza. Muchos dicen que actualmente comparte el espacio que dejó medio vacío Marcos Peña, quien no está del todo alejando pero su agenda está tomada por asesoramientos internacionales.

El fundador del PRO también tendrá tiempo para ver al titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien impulsa en la provincia de Buenos Aires a Facundo Manes.

No es casual que tras la reaparición de Cristina en un acto con Kicillof, ahora se haya armado un evento con Macri. Juego de espejos de la grieta que rompe.