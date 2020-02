Macri piensa pasar varios días del mes en el exterior por su cargo en la FIFA

Mauricio Macri está contento con el cargo que le ofreció Gianni Infantino: estará en contacto con el mundo del fútbol y le permitirá tener proyección internacional. Trascendió que el acuerdo se alcanzó cuando Macri viajó a Qatar para ver la final del mundo de clubes. Su nueva función lo mantendrá alejado del país. Calculan que un tercio del mes estará afuera.

Eso le permitirá estar lo suficientemente alejado de la política mundana, al menos por un tiempo.

Febrero será el mes de las mudanzas. Tiene que terminar de mudarse a la casa que alquiló en Martínez, muy cerca de la quinta presidencial de Olivos. También se está montando, lentamente, la oficina de trabajo.

Según publicó el diario Perfil, enero estuvo muy desconectado del mundo, pero sigue en contacto con la flamante presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte, y su primo, Jorge Macri.

A partir de marzo comenzará a tener agenda intensa y comenzará a verse el nuevo perfil del ex presidente. Igualmente Macri mantendría un perfil bajo y tratará de meterse lo menos posible en la coyuntura. La filmación del video, dicen, no estaba planificada y no cayó nada bien.