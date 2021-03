Macri y su libro “reposera” que apunta a Rosatti

El libro autobiográfico de Mauricio Macri ya aparece en las principales estanterias de las librerías. Su contenido es una excusa para relanzarse políticamente y plantar bandera sobre todo en su propio partido, com diciendo aquí estoy y del centro de la escena no me mueve nadie. La clara radicalización de la grieta y su confrontación con Cristina, favorece esas intenciones.

Sobre las página de Primer Tiempo, el ex presidente se apoyó en el asesoramiento y la pluma de su ex Secretario de Cultura, Pablo Avelluto.Hoy jueves será la presentación oficial del libro con la presencia de Macri, en el Centro de Conveciones Porteño.

Estarán con el ex presidente: Horacio R. Larreta, María E. Vidal y Marcos Peña, quien fue revindicado en el libro que se presentará oficialmente.

A partir de hoy, en todas las librerías. #PrimerTiempo pic.twitter.com/uLcgd8xBlz — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) March 17, 2021

De pocas cosas parece arrepentirse Macri, en el libro, sobre su gestión. Si en cambio, cirtica duramente a adversarios políticos o descarga la bronca contra un ministro de la Corte, Horacio Rosatti.

El textual es : ” me arrepiento de haber cambiado a Sesín por Rosatti.Rosatti falló sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización que impulsamos, favoreciendo el status quo populista“.

La referencia de Macri sobre Rosatti tiene que ver con una interna que tuvo Cambiemos en la designación de jueces de la Corte. Él impulsaba a Domingo Sesín, de la línea cordobesa. Sin embargo, su aliada Elisa Carrió se lo volteó por verlo cercano a Lorenzetti.

Rosatti recibió la mención en el libro de Macri con orgullo, ya que esto demostraría su idependencia. El ministro del Alto Tribunal fue el cerebro del fallo que el impidió al macrismo aplicar un tarifazo en el gas.

A otro que fustigó Macri en Primer Tiempo fue a Massa a quien lo consideraba del “peronismo racional”. Dice que se sintió desfraudado y que el punto de inflexión fue la negativa del acual Titular de diputados de viajar a Davos, un viaje que el ex presidente tenía como faro para conseguir inversiones.