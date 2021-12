Maratónica entrevista de Fontevecchia a Alberto Fernández: “En Hotesur solo hay un dilema ético”

Una de las perlitas periodísticas del domingo es la maratónica entrevista del CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, al presidente Alberto Fernández. Seis páginas de diario donde se tocaron todos los temas.

Además del Presupuesto y de la negociación con el FMI, dos de los temas políticas, obligados, el Presidente tuvo que responder por las causas judiciales de Cristina, especialmente por Hotesur-Los Sauces, que podría caerse antes de llegar a juicio.

“Eso no es un delito. Por lo menos no es delito de lavado de dinero. La pregunta que me hace es si es razonable que le alquile a un contratista del Estado un hotel de su propiedad. Eso ya no es un problema de Cristina. Es un problema del contratista. Ahí tengo dos cosas para decir primero. Tal vez eso merezca un reproche ético, que no es lo mismo que un delito. Tal vez hubo un desliz ético, algo que no cuidaron. Pero no es un delito. Estoy seguro. Hotesur solo recibía y entregaba cheques. Puede ser que ahí entremos en un dilema ético Pero hay un dato que para mí no es menor. Yo siempre me acuerdo que un día leyendo Clarín en aquellos años…”, fue una de las respuestas más ruidosas.

Tal vez eso merezca un reproche ético, que no es lo mismo que un delito. Tal vez hubo un desliz ético, algo que no cuidaron

Pese a la derrota en las elecciones legislativas, el albertismo comenzó a instalar la posibilidad de una reelección. El Presidente no esquivó el tema.

—¿Me está contestando que se va a presentar a la reelección?

—Si las condiciones están dadas, sí. Voy a hacer lo posible para que nuestra fuerza política siga gobernando.

Mauricio Macri no estuvo ausente de la extensa entrevista. “Fue muy dañino”, le dedicó el Presidente.

¿Sobre la Fiesta en Olivos qué dijo?

– Todos nos arrepentimos. Todos nos dimos cuenta de que estuvo mal. No lo vimos en el momento, esa es la realidad. Honestamente, fue un error. Pido perdón. Quisieron mostrar de Olivos una vida de jolgorio. Pero tengo una vida particularmente austera. Eso ocurrió porque era el cumpleaños de Fabiola, simplemente. No debió haber ocurrido. No es una justificación.