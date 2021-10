María Laura Santillán habló de su salida de Telenoche: “Me cambiaron por alguien más joven y más afín al Gobierno”

“Estoy en el momento televisivo de la tele de este año”, arrancó María Laura Santillán en alusión al éxito del pase entre Feinmann y Viale.

La ex conductora de Telenoche volvió a la TV después de mucho tiempo. Ya la habían invitado varias veces, pero nunca había aceptado la invitación, pudo saber este medio.

Santillán eligió la pantalla de LN+, donde habló de su escandalosa salida de Telenoche. “Estoy triste por no hacer televisión. No me gustó como me destrataron. Me avisaron de un día para otro. Me dijeron que mi ciclo estaba cumplido. Querían una persona más joven y más afín al Gobierno”, lanzó en alusión a Luciana Geuna, su reemplazante. Y agregó: “Suele pasar que hay gente que cree que en la tele tiene que haber gente joven. Por lo general prendemos la televisión para ver gente que te dé familiaridad, que te dé las noticias, que tenga una historia. Alguien del canal decidió que estaba vieja. ‘Cumpliste un ciclo’, me decían. Además me lo dijeron a último momento…”.

Santillán condujo junto a Santo Biasatti durante 17 años el noticiero de Telenoche.

La periodista también se mostró muy crítica del Presidente. “Nadie le cree ni lo toma en serio”, dijo. Santillán reveló que está enojada con Alberto Fernández desde el vacunatorio vip, uno de los primeros escándalos de su gobierno.

También critico al jefe de Gabinete Juan Manzur quien dijo este jueves que la pobreza bajó en la provincia de Buenos Aires. “Viven en otro mundo, hay un montón de gente que no los quiere más”, dijo sobre el Gobierno.