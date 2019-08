El escritor Federico Andahazi quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera el monto que el estado pagó por un programa que él conduce y que se emite por la TV Pública.

Desde la oficina del Titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, confirmaron que se pagó un total de 10.360.060,68 pesos por 9 capítulos de la serie donde Andahazi se pasea en un antiguo sidecar de lujo y va entrevistando personas.

Justificó el monto por el “éxito del programa”. Lo que no dice es que el mismo no mide más que la media del canal , o sea 0.6 promedio.

Un programa parecido como el del historiador en moto sale en el mismo canal un costo de 200 mil pesos por emisión.

El escandaloso contrato fue revelado por una nota de Emanuel Respighi en el diario Página 12 y rápidamente se viralizó recogiendo críticas de todo el mundo, incluso de algunos periodistas que lo cuestionaron fundamentalmente por haber sido, hasta hace muy poco tiempo, un acerrimo defensor del gobierno de Macri.

10 millones costó la segunda temporada de una serie conducida por Federico Andahazi. Contrató Lombardi a través de Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la pautó para septiembre en la grilla de Canal 7, a un costo de más de un millón por capítulohttps://t.co/BzVvr5159X — Maria O’ Donnell (@odonnellmaria) August 21, 2019

Acá está el curro de Andahazi, el militante rentado de Cambiemos ahora ¿arrepentido? https://t.co/2ccLnJzAqb — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 21, 2019

Me imagino la Indignacion de los Periodistas del watSap presidencial por los diez millones de pesos que saldra el programa de Andahazi!por andar en moto!!!Mientras funden los medios publicos… — Gustavo Sylvestre (@Gatosylvestre) August 21, 2019

Andahazi, intentó explicar la situación en el programa “Intratables”, pero los argumentos dejaron algunas dudas.

En principio dijo que ese contrato corresponde a la segunda temporada del ciclo y que todavía no cobró nada de ese dinero. Al mismo tiempo puso en duda la cifra aunque fue el propio organismo quien confirmó el dinero que se pagó.

Luego sumó más dudas al asunto cuando aseguró que no conoce a la persona que figura como dueño de la productora destinataria del pago: “Yo me relaciono con el director, con el asistente de dirección, no tengo idea quién es el dueño de la productora, nunca lo vi”.

Andahazi dice que por la primera temporada cobró 70 mil pesos por cada capítulo y que el resto no tiene idea.

Chiche Gelblung aportó un dato curioso al respecto. En una oportunidad, Andahazi le pidió una entrevista para ese programa y quedaron en encontrarse en el bar cerca de la casa de Chiche.

Cuando llegó el periodista se asombró por la cantidad de gente que integraba el staff del programa de Andahazi: “Pensé que era una manifestación. Había más de 25 personas para grabar una nota que en total duró 2 minutos y medio”.

El escabrosos asunto retoma el debate que se armó en la anterior etapa con la novela de Andrea del Boca, que en este caso nunca salió al aire, pero la defensa de la actriz siempre fue que no sabía el manejo del dinero, que fue 36 millones de pesos.

Lombardi hizo mucha bandera con la decisión de rescindir contrato con la actriz k basándose en el cuidado del dinero público.