Mariana Fabbiani: “Me harté”

El cambio de horario que sufrió “Mamushka” despertó la bronca de su conductora. Mariana Fabbiani no aguantó la decisón y se manifestó a través de las redes sociales.

Así, Fabbiani dejó en claro su malestar por la decisión de El Trece. “Estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión y para entretener a la sociedad. Gracias por acompañarnos todas las tardes y devolvernos el amor con el que hacemos cada programa! Hoy promediar arriba de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo!”, expresó en Instagram.

Sin embargo, en un segundo mensaje lanzó la bomba: “Pero igual nos cambian. Hay veces que dan ganas de patear el tablero… Siempre educada yo… Poniéndole todo el esfuerzo y el trabajo. Porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo… Los quiero”.