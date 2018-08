El escándalo de los cuadernos sacudió al país y generó una ola de protestas sobre los monumentos que se colocaron en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner. Muchos fueron “intervenidos” por ciudadanos furiosos que no quieren ver más el busto del ex presidente, ni siquiera en la plaza de su barrio.

El último de estos casos tuvo lugar en Río Turbio, donde a una estatua de Kirchner, ubicada frente a la Mega Usina, se le colgó una valija, símbolo de corrupción en estos últimos tiempos.

Casi al unísono de esta situación, en Ecuador un busto del ex mandatario fue retirado de una plaza de Quito.

Quiero informar a los ecuatorianos que el @MunicipioQuito ha retirado de la Plaza Argentina el monumento del exgobernante argentino, Néstor Kichner, de acuerdo con los principios y valores de Quito. pic.twitter.com/HJsOBid3RX — Mauricio Rodas (@MauricioRodasEC) August 21, 2018

Este monumento fue donado por nuestro país, y compartía lugar con próceres argentinos de la talla de Sarmiento, San Martín, Belgrano y hasta Gardel.

No hay que ir mucho más atrás para recordar otra “intervención ciudadana”. Fue el sábado pasado en Rosario: otro busto de Kirchner apareció pintado a rayas simulando a un preso.

Le pusieron un traje de preso al busto de Néstor Kirchner de Rosario. pic.twitter.com/KiJFeRv39d — Anibal LA BESTIA (@anibalLaBestia) August 18, 2018

Además, hace dos días la diputada nacional Josefina Mendoza presentó un proyecto de ley para que todo edificio público, lugar o monumento histórico, no pueda llevar el nombre de aquellos funcionarios que tengan condena judicial.