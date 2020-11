Massa en el centro de la polémica por el debate del impuesto a la riqueza

Tras varios días aislados, Sergio Massa volvió a la Cámara de Diputados de la Nación porque el representante del FMI, Luis Cubeddu, con el que había estado en contacto, dio por tercera vez negativo para coronavirus. Pero los bloques de Juntos por el Cambio prometieron denunciarlo si, tras la sesión, aparecía un caso positivo.

El diputado del PRO, Álvaro González, que encabezó el inicio de la sesión, en la que se discutía el proyecto de “aporte de las grandes fortunas”, fue el encargado de comunicar la novedad: “Quiero poner en conocimiento del cuerpo que el presidente de esta cámara, el diputado Sergio Massa, me acaba de comunicar que el tercer test que le hicieron al integrante del FMI volvió a dar negativo y el segundo test que le hicieron a él le volvió a dar negativo”.

“Hecha la consulta a la autoridad sanitaria nacional, han decidido que el aislamiento ya no tiene sentido porque lo que habría ocurrido sería un falso positivo”, adelantó el legislador macrista. Los del Frente de Todos aplaudieron por la inminente vuelta de Massa al recinto.

Pero el diputado de la Coalición Cívica, Rubén Horacio Manzi, no ocultó su indignación: “Señor presidente, cada vez que vengo a una sesión y vuelvo a Catamarca aunque no haya estado con una persona con coronavirus y me hago los PCR, a mí me obligan a hacer 14 días de cuarentena en mi casa. A mí me parece que ya es hora de que las cosas no sean tan asimétricas. La autoridad sanitaria nacional tiene que poner orden en este desorden. Les pido coherencia y consistencia en el trato a los argentinos”.

Su interlocución despertó los aplausos de los otros legisladores opositores. González dejó constancia de que los bloques de Juntos por el Cambio pidieron en Labor Parlamentaria la unificación de criterios entre provincias para que haya igualdad de condiciones entre los diputados.

Por su parte, Mónica Frade, fue la más dura con el presidente de la cámara baja: “Mire, presidente, esperemos que si Massa se hace presente en esta sesión, no haya ningún caso positivo porque lo haremos responsable. Él fue el primero en no querer las sesiones presenciales. Se la pasó diciendo que las sesiones virtuales vinieron para quedarse. Ojalá que, por el bien de todos, no pase nada, pero en caso contrario se lo atribuiremos al él”.

Enojo opositor por el regreso de Massa a la sesión. pic.twitter.com/9j7YVNZ0PG — Pablo Javier Blanco (@payitoweb) November 17, 2020

No solo Massa terminó con el aislamiento preventivo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, volvieron a su agenda oficial porque el representante del FMI nunca tuvo coronavirus.