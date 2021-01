D´Alessandro defiende a Morla diciendo que le hizo ganar plata a Maradona

El abogado mediático hizo gala de una defensa pública llamativa. Primero le dijo al diario Olé que Morla lo contrató porque “hay un viejo dicho que sostiene que no seas nunca abogado de si mismo”. Agregó que de lo único que sería responsable Morla es de haberle hecho ganar dinero a Maradona cuando estaba financieramente muy complicado.

Dejó clara otra estrategia de la defensa. “Maradona se cuidaba solo tenia 60 años y no era un estúpido“, resaltó en la entrevista.

¿Cuánta plata tenia Maradona?, preguntó Olé. “La estimación que hizo la revista Forbes, es de alrededor de 50 millones de dólares. Pasa que hay plata contante y sonante y plata por cobrar”, agregó Mauricio.

Finalmente, estimó que Maradona tenía un gasto mensual de 10 millones de pesos.

En Intrusos, el abogado confrontó con las hijas de Maradona…

Mientras declara, D’Alessandro recibió la réplica de Dalma Maradona, quien lo acusó de manipular la información.

DONDE ESTÁ TODO EL PATRIMONIO QUE TÚ CLIENTE SUPUESTAMENTE LE TRIPLICO A MI PAPÁ ?😂😂😂 El problema de M M es haber hablado de más y decir que mi papá no ganó tanta plata en su vida como con el! 😂 Algo no me cierra… Ah,ya se que es, el accionar de tu cliente en su totalidad!

— Dalma Maradona (@dalmaradona) January 27, 2021