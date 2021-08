Por qué los medios oficialistas adelantaron el video del cumpleaños en Olivos

La guerra de medios en su plenitud. Fotos, videos y mentiras. El copetín de una campaña que sin estas delicias sería isoportablemente aburrida y previsible. Pasen y vean a los carroñeros y a un presidente que pierde credibilidad al ritmo de una selfie

La honra pública tirada a los perros por una reunión social evitable en plena cuarentena dura. El cumpleaños de Fabiola pasará a la historia como aquel escándalo de Menem echando a la entonces Primera Dama, Zulema.

Medios oficialistas se adelantaron a la movida que prepara La Nación + con videos de la fiesta en Olivos. El primero en publicar fue El Destape, el sitio que dirige Roberto Navarro. En su linea editorial acusó a LN+ de encabezar una campaña sucia contra el gobierno. A tal punto de decir que Macri estaría en cada uno de los detalles de dicha movida. Hasta deslizan que apuntaría por la cucaracha lo que deben decir algunos periodistas como Majul.

Increíble gesto de obsecuencia, cuando el propio presidente debió pedir disculpas públicas dos veces. Una rara y polémica y otra encendía casi en llamas. ¿Uno contesta con arrepentimiento ante una campaña sucia? Claro que el tiro en los pies de Alberto trata de ser capitalizado a full por sectores opositores, hasta el extremo de pedir juicio político.

Cabe destacar que moderados como Larreta han definido esto último como una suerte de exageración.

La TV pública también le dio abundante minutos a la agenda del festejo en Olivos, como para no regalarle el golpe a plataformas disidentes. Es conocido que el noticiero lo maneja el Cristinismo. Cristina había retado a Alberto en Avellaneda, acto político mediante, pidiendo que pusiera orden en su entorno.

La periodista. Guadalupe Vazquez reaccionó ante la movida de medios oficialistas y chicaneó a Navarro….

Ahora habrá que ver de dónde salió el que difundió el video, con quién salió Roberto Navarro, o si se acostó con alguien del gobierno para revisarle el teléfono…

Ah, no? No, claro, Roberto Navarro no es mujer…

Mala mía. #LaFoto #ElVideo #OlivosGate pic.twitter.com/4pbz0Chn8O

— Guadalupe Vazquez 🌱 (@guadavazquez) August 18, 2021