La historia de Messi, del jugador extrovertido que hay que entenderlo y saber decodificarlo, tiene otra cara. Hay decenas de comentarios en que su trató con el plantel , sobre todo los nuevos es de distancia , frío y hasta a veces despectivo. La última su escape tipo flash tras la derrota con Venezuela sin quedarse a comer con los compañeros tal como se lo pedían.

Una de estas historias negras del astro mundial ocurrió con el huevo Acuña en la preparatoria del ultimo Mundial. Acuña como tantos otros tiene a Messi en un pedestal y guarda una gran cuota de admiración. Fue Mascherano quien al ver que el jugador se le acercaba a hablarle y el 10 lo ignoraba, que le dio el manual para tratarlo. “Tenes que esperar que él te de bolita , no. le gusta que lo anden cargoseando” , reveló un periodista deportivo a este sitio la anécdota, esa que la mayoría calla para pintar otra moneda del capitán,

El que se haya ido de forma silenciosa , rauda y sin saludar ante la derrota con Venezuela, es un dato confirmatorio de esa tendencia de la estrella a sentirse arriba de todos sus compañeros. A quienes no considera de su grupo de amigos, los trata de “usted”, una manera nunca vista en un vestuario de fútbol.

El periodista Roberto Cingolani es de los que ya no calla el conocimiento de este perfil del jugador del Barcelona. dijo en Ty C que Messi “tiene un trato despreciativo hacia la nueva camada de jugadores”.

En torno a esto: ¿sorprende que Messi haya decidido romper el silencio y lo haya hecho en una radio ante su periodista amigo Martín Souto.

“Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban en la Argentina. El ve YouTube, y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas. No me importa”, fueron una de sus frases para e diván. Una dñta atrás Pipita Higuaín se anunció su retiro definitivo de la celeste y blanca con un laudatorio ; ” hay gente que se va a poner contenta…”.

Así rompió el cepo informativo Messi, después del fracaso del último Mundial.