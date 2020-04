Berni designó a una abogado mediático como asesor: controlará la formación de los nuevos policías

Miguel Ángel Pierri defendió a femicidas como Jorge Mangeri, asesoró a la familia Ferrón en el caso del triple crimen de General Rodríguez y últimamente recorrió los canales al defender al cantante Pepo. El caso de los rugbiers también le permitió sumar minutos de pantalla.

Pierri es sin dudas uno de los abogados penalistas más mediáticos del país, aunque su imagen quedó asociada en los últimos años al caso de Angeles Rawson. Es imposible olvidar aquella entrevista cuando su propio hijo reveló en un set de tv la verdad sobre el portero Mangeri.

El abogado ahora es noticia porque el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acaba de contratarlo como asesor para el Gabinete de consejeros de la cartera que implementa las políticas públicas para mejorar la seguridad de todos los vecinos de la provincia.

Berni le otorgó un desafío central a Pierri para fortalecer la Policía Bonaerense del futuro: el abogado deberá organizar la universidad de la fuerza para formar a los próximos cadetes que quieran sumarse a la policía más grande de todo el país.

Pierri ganará 90 mil pesos por mes. “Voy a estar asesorando en el Gabinete, pero todavía no hablamos de las funciones específicas. El sueldo es lo que dice ahí, pero eso es lo que menos me importa, no estoy por la plata”, le dijo a Infobae cuando lo consultaron por su nombramiento.

Casualmente o no, en una entrevista reciente con Crónica TV, Pierri había deslizado alguna critica al presidente Alberti Fernández.