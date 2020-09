Milei anunció su candidatura en una charla virtual

El excéntrico economista Javier Milei adelantó que va a ser candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2021 en la lista del ex candidato presidencial José Luis Espert. Sorpresivamente, el anuncio se hizo en una charla virtual con el propio Espert.

“Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos. Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, que se queden todos porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina, una Argentina próspera, una Argentina liberal, pujante, una Argentina que vuelva a abrazar los valores de Alberdi y así en 35 años volver a ser la primera potencia mundial. Me voy a meter en política, voy a dar batalla en el barro”, expresó Milei tras el pie que le dio Espert.