Milei asegura que Argentina “haga lo que haga, termina mal”

Javier Milei dio su profecía más pesimista en los últimos tiempos ya que dejó de plantear -según su punto de vista- cuál es la solución a la crisis económica. Ahora asegura que Argentina “haga lo que haga termina mal“.

Fiel a su estilo, el economista aprovechó su tuiter para explicar por qué cree que la crisis que atraviesa el país terminará mal. Aseguró que atravesamos un “callejón sin salida” y que cualquier de las dos salidas no darán frutos positivos. “Si no hace el ajuste, no tiene con que pagar, cae en default y volamos por los aires. Si hace el ajuste sin confianza, el mayor ahorro no genera inversión, cae el PIB, el empleo y salario real”, disparó.

Horas más tarde, Milei dobló la apuesta y retornó su histórica carga contra la clase política. Aprovechó un cartel de la ruta para definir a los políticos como “una manga de chorros” que “forman parte del problema” y “no de la solución”. Su público tuitero lo celebró.

