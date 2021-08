Milei explicó por qué se negó ir a un programa

Javier Milei se subió al caballo de la campaña electoral y ahora pone condiciones para ir a los programas. La semana pasada se negó a participar del programa que conduce Romina Manguel en A24. Según él mismo contó, quería un reportaje mano a mano, como reclaman las figuras de la política, y no quería preguntas de los “panelistas”.

Pero en realidad detrás de eso se escondía una bronca con Jairo Straccia, panelista de ese programa.

“Hay otros comportamientos que no tiene sentido traerlos acá, por eso decido no hablar, pero no importa, al margen de esta situación, también puedo contestar esto, y tiene que ver con la frase ‘yo no me metí acá para guiar corderos sino para despertar leones’”, dijo Milei en una entrevista con Ernesto Tenembaum, donde también trabaja Straccia.