Morales Solá dice que Cristina “no tiene autoridad moral” para hablar de espionaje

En una entrevista con Clarín a raíz de su elección como nuevo presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá habló de la causa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora y sostuvo que Cristina Kirchner “no tiene autoridad moral” para ponerse en el rol de víctima.

“Ella hizo uso y abuso de los servicios de inteligencia. Puso los servicios de inteligencia al mando de un militar como el general (César) Milani. Y perseguía no solo a periodistas, sino también a opositores, empresarios, sindicalistas que no le gustaban. Que a esta altura ella sea una víctima de los servicios de inteligencia de la época de Macri, lo primero que me sale decir es ‘basta de hipocresía’, que la justicia investigue lo que tenga que investigar, pero ella no puede tener ese papel de víctima, no tiene autoridad moral para hacerla“, dijo Morales Solá.