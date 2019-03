Moria Casan guarda ciertas facturas a su ex Jefe del Bailando y aprovecha para exhibirlas. Invitada por Pamela para opinar de una eventual candidatura de Tinelli, dijo :”yo ya dije que se iba a largar pero no lo votaría”.

Consultada sobre por qué, agrego que “alguien que no maneja los tiempos de estreno de un programa o no sabe manejar sus finanzas, no le merece confianza.