Murió el periodista más influyente de Córdoba que chocó con Alberto

Su última aparición fuerte fue cuando en plena campaña le realizó un durísimo reportaje a Alberto Fernández.

Murió Mario Pereyra, enorme periodista, director de Cadena 3. Entrevistó y desenmascaró como nadie lo hizo al cínico canalla que hoy nos gobierna. Descansa en paz, con la conciencia tranquila. pic.twitter.com/j78scnEMJc — Winston (@Winston_Dunhill) November 1, 2020

Pereyra tuvo un claro alineamiento político con el macrismo. Su marca de radio fue muy fuerte en la cultura cordobesa,

Hoy es un día triste para todos los que conocimos a Mario Pereyra, su familia, amigos y millones de cordobeses y de argentinos en todo el país. Siempre lo sentí como un padrino con quien compartimos la pasión por sacar a la Argentina adelante. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2020

Orlando Morales, amigo y cronista histórico de Cadena 3 lo recordó con profunda emoción y admiración…

“TE ESTOY LLORANDO, COMO SOLO SE LLORA A UN PADRE, NO SOPORTO ESTE DOLOR, MARIÑO TE SEGUIRE HONRANDO COMO SOLO LO MERECE ,UN GRAN MAESTRO Y UN GRAN AMIGO , TE ME FUISTE PAPIÑO , TE ME FUISTE PAPIÑO, QUE TENGAS UN VIAJE DE MUCHA PAZ, GRACIAS GRACIAS, MIL VECES GRACIAS POR TODO LO Q ME CUIDASTE ,SIEMPRE TE LO DIJE Y AHORA MAS Q NUNCA MIL VECES GRACIAS…”