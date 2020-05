Nancy Pazos sigue sumando amigos: ahora no tuvo piedad con Mauro Viale

“Psicópata”, “mala persona” y “desquiciado”. En un vivo de Instagram con el mediático economista Mariano Gorodisch, la periodista Nancy Pazos no tuvo piedad con Mauro Viale y reveló viejas internas periodísticas.

“A mi me habían dado la primera mañana de Radio Rivadavia cuando a él lo volvieron a tomar como gerente. Lo que yo no sabía es que él quería retomar ese horario para conducirlo y me hizo una campaña espantosa”, empezó diciendo Nancy. Y agregó: “Estando yo al aire en su radio, porque él era el gerente, entraba al salón de los productores y decía ‘esta mina es horrible, sáquenla del aire, no puede trabajar’… Me hizo una psicopateada detrás de la otra. Hasta que yo me cansé, salí al pasillo y le dije que si fuera hombre debería cagarlo a trompadas‘”.