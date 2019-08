Mariana Nannis fue al living de Susana Giménez y revolvió el avispero con declaraciones de todo tipo. La ex mujer de Claudio Paul Cannigia cargó muy duro contra el Pajaro y lo vinculó con Daniel Angelici y Mauricio Macri.

La Nannis relató un episodio de violencia que vivió con su ex en un hotel de Puerto Madero. Según contó ella, ese día lo amenazó con llamar a la policía pero el Pajaro se escudó en los presidentes de Boca y de la Nación.

“Le dije que iba a llamar a la policía, pero me dijo ‘soy amigo de Angelici, soy amigo del presidente, soy amigo del jefe de la Policía, duro dos minutos en la cárcel, ¿y sabés qué va a pasar cuando salga de la cárcel? Tu cabeza va a rodar’“, le habría dicho Cannigia.

El ex futbolista, por su parte, se defendió de las críticas y en las últimas horas, aseguró: “Mi vida ha sido siempre lo que es ahora. Absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable. Me duele el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte”.