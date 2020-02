Nelson Castro: “Me hubiera gustado casarme”

Nelson Castro y una confesión: “Estuve cerca de casarme, no se dio y la vida pasó”. La declaración llamó la atención porque el periodista no suele hablar de su vida privada, algo que sí hizo en una entrevista con La Nación.

“Me hubiera encantado casarme, tener una familia. Me hubiera encantado tener una familia y no hubiese sido ningún obstáculo para ninguna de mis realizaciones”, relató Castro, a corazón abierto. Tenía en ese entonces 29 años.

También habló de la infección gangrenosa en la cara y cuello, y la mala atención médica que provocó que se expandiera por todo su cuerpo derivando en una meningitis. De los 15 días en coma, las operaciones y el riesgo de vida. “No me acuerdo de nada, pero creo que sí ayudó a darme una visión positiva de la vida. Eso lo agradezco. La adversidad no me arredra, sino que me estimula. Me siento preparado para enfrentar la adversidad, siempre he sido así. Enfrento la vida con mucha alegría, esa es mi actitud”, explicó.