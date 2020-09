Nelson Castro tuvo un cruce tenso con Guillermo Moreno

Nelson Castro se destaca por su mesura, pero Guillermo Moreno lo sacó de su eje. El reportaje arrancó tenso. El conductor lo presentó como una persona polémica. Moreno se lo recriminó en la cara pero bajaron un cambio y comenzaron las preguntas.

De manera previsible, el ex secretario de Comercio criticó a Alberto Fernández y las últimas medidas económicas. “No es serio, no es economía, es brujería, si no cambia Alberto Fernández va a fracasar”, lanzó en la primera respuesta.

La “buena onda” se terminó cuando empezaron a hablar del pasado, especialmente sobre las mediciones de la inflación en el gobierno de Cristina Kirchner. “No diga más que el INDEC mintió porque hay una auditoría (del gobierno de Macri”, le reclamó Moreno.