En el programa Todas las Tardes, por canal 9, se dio a conocer un audio donde Nicolás Repetto amenazó al dueño de una empresa de colocación de ventanas. Resulta que el animador perdió la paciencia ante una demora que tiene el producto que se iba a colocar en la casa de una de sus hijas.

Valeria Repetto compró unas ventanas a la fábrica CO. AL. NO. S.A con sede en Pilar, las cuales aún sigue esperando. “Hace diez meses que tiene mi dinero y no me entrega las aberturas“, manifestó Valeria en una publicación en su cuenta de Instagram.

En el audio, que el abogado terminó admitiendo su autenticidad, se escucha a Repetto amenazar con escarchar a la empresa utilizando sus contactos hasta lograr el cierre del negocio.

El tema amenaza con judicializarse si no hay una retractación del conductor, El representante del comerciante salió al aire y hasta dijo que pediría de detención de Repetto.

El ex conductor del Noti de la Gente prefirió el silencio pero ya borró los mensajes que él y su familia vertieron en contra de la empresa.