El periodista Nicolás Wiñazki denunció que sufrió un robo diez minutos después de salir de un banco. Dijo que le robaron la billetera y hasta las llaves de su casa. Pero aseguró que no duda de los empleados del banco.

“Mientras estaba ahí, pasaron tres autos y me gritaron ladrón y chorro. Nunca contesto, esta vez le dije ‘veni’ y alguien que estaba ahí me contó que ese auto volvió y me filmó“, relató Wiñazki en su programa de TN.