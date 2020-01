“Nisman tuvo pelotas para acusar a Irán”

Seis capítulos que sacuden la cabeza anestesiada de los argentinos. Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía es un documental no ficción de uno de los enigmas más profundos que tiene la historía contemporánea de nuestro país: ¿Cómo murió y por qué el fiscal que iba a acusar a Cristina por el Memorándun de Irán?.

Quienes pensaban que el trabajo del documentalista inglés Justin Webster iba a resolverlo y suplir el trabajo que no hizo la justicia local, quedarán decepcionados.

La excelente serie proyectada en Netflix tiene como objetivo agudizar el debate con detalles rerveladores, testimonios de casi todos los protagonistas, y con un critierio de objetividad que hasta se ve en la ausencia de una voz narradora.

Justin Webster es el creador de la serie de no ficción Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía. Ya disponible, solo en Netflix. pic.twitter.com/pXn8HCk1rV

Quienes van reconstruyento el rompecabezas del expediente son los mismos protagonistas que lideran las dos hipótesis contrapuestas. Los que sostienen que al fiscal los mataron, en esa línea se destacan el ex espía Jaime Stiuso, los fiscales Pollicita, Stornelli y Eduardo Taiano, y la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Del otro lado se ubican la ex fiscal Fein, Diego Logomarsino, Oscar Parrilli y el abogado Alejandro Rúa.

Más de 60 entrevistas engrosan el Documental. Quien aparece solo en archivo y decidió no conceder entrevistas fue la actual vice, Cristina.

Mientras, el presidente Alberto realizó declaraciones para la serie, tres años atrás. El fragmento que muestra es cuando el ex Jefe de Gabinete adhiere a la tesis del asesinato. Sin embargo, en declaraciones recientes, Alberto dio un giro a su opinión y sostuvo que la pericia de gendarmería “carece de todo rigor científico”.

El gobierno viene posando la mirada en revisar lo actuado por Gendarmería en el caso Nisman y también el caso Maldonado.

Uno de los hallazgos del film es la entrevista a Jaime Stiuso, quien muestra toda sus caras, la del encantador de serpientes y las de hombre oscuro y cínico que juega con sus secretos guardados lanzando advertencias a sus detractores.

Al pasar Stiuso recuerda su cruce con Moreno Ocampo quien en Intratables lo intentó callar, saliendo inesperadamente por linea telefónica, cuando el ex fiscal decía que había que investigarlo a fondo.

“Usted fue amenazado y vino a pedir ayuda, ¿no recuerda que me conoce?”, le preguntó el ex hombre de la SIDE, en tono amenazante.

La historia mediatica se enlaza con el destino que corrió Gustavo Béliz, que después de escracharlo públicamente para que la sociedad supiera el poder de Stiuso en el poder judicial y político, debió irse del gobierno, retrocediendo Néstor la reforma de los sevicios de inteligencia que había encarado.

En la entrevista para el Docu, Stiuso ensalzó la figura de Nisman: “Tuvo pelotas para acusar a Irán”. Narró como se conocieron. Primero fue cuando se cruzaron en pleno juicio del atentado a la AMIA. El trabajo deja en claro que fue Stiuso quien deshizo el armado de la hipótesis de la conexión interna policial y del desarmador de autos, Carlos Telleldin, que le valió el apartamiento de los fiscales Barbaccia y Mullen y su posterior enjuiciamiento por encubridores.

Nisman se separó a tiempo de sus ex colegas y tras un paréntesis retomó la investigación liderando la Unidad Especial de investigación creada por el kirchnerismo, en la que trabajó codo a codo con el ex agente Jaime.

Una novedad que presentó esta faz de la investigación fue el vinculo que habría tenido un libanés de nombre Ibrahim Hussein Berro, como el presunto conductor suicida que voló la mutual judía el 18 de julio de 1994. Nisman lo había anunciado como un avance que terminaba de confirmar la pista iraní, pero familiares del sirio desmintieron la información en una declaración ante la Justicia norteamericana.

Otro momento imperdible de la entrevista a Stiuso es cuando reconoce que su trabajo era conseguir información con distintos informantes que ante una buena data solían cobrar 500 mil pesos al mes. Tema que linkea con los famosos fondos reservados de los ex Side y actual AFI.

Otro momento imperdible de la entrevista a Stiuso es cuando reconoce que su trabajo era conseguir información condistintos informantes que ante una buena data solían cobrar 500 mil pesos al mes. Tema que linkea con los famosos fondos reservados de los ex Side y actual AFI.

Los periodistas que tuvieron últimos contactos con Nisman para obterner información de su presentación en el Comgreso desfilaron en los testimonios y sus chats privados con el fiscal “asesinado” fueron publicados en segmentos del trabajo.

Se destacan los dichos de Hernán Capiello (La Nación) quien alrmorzó un día antes del fatal descelance con Nisman. Al hablar se quebró al recordarlo.

A la vez, el periodista de Noticias Rodis Recalt representa al profesional que se sigue haciendo preguntas, sin prejuicios ni sentencias.

Nisman es el fiscal de una vida lujuriosa y el que manejó fondos polémicos como también el fiscal que avanzó como nadie sobre una figura presidencial en ejercicio del poder.

Colegas reaccionaron por las redes sociales al termina de ver El Fiscal, la presidenta y el espía con diferentes visiones.

Más que en el documental de Nisman estoy interesada en que avance la causa y podamos saber qué pasó. Y por qué. Y si hay responsables no sólo quienes fueron sino de qué. Voy a verlo igual. Pero Netflix no reemplaza expediente judicial. Porque Netflix hasta donde se no condena.

— #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) January 1, 2020