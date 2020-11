“No tiene sentido una mujer en un programa de fútbol”. El dueño de esta frase, que despertó iras y polémicas es Daniel Avellaneda, periodista de Clarín, la Oral Deportiva y otros medios.

La frase, desafortunada, la dijo en el programa Liberman En Línea por FM Late 93.1. El tema en ese momento fue la inclusión de la mujer en programas deportivos.

Tiene razón. Una mujer no tiene que hacer el periodismo de mierda que hace Daniel Avellaneda, Martín Libermann y los soretes que los acompañan. https://t.co/iPAv6BIViS — Maximiliano Rinaldi (@maxjrinaldi) November 12, 2020

“Yo creo que no tiene nada que ver una mujer con un programa deportivo. No tendría ninguna mujer en un programa de fútbol. Si yo pudiera elegir no trabajaría en un programa de fútbol con una mujer”, dijo muy suelto Avellaneda.

Las declaraciones de Avellaneda cayeron muy mal entre sus colegas femeninas que, incluso, están analizando ir más allá y contactarse con gente especializada en el tema para que le dé una charla al respecto.