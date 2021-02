Novaresio le recomendó a las hijas de Maradona que no miren tanto los medios

Dalma y Gianinna Maradona no se pierden nada de lo que pasa en los medios, no solo en los programas de espectáculos. Cuando escuchan o leen algo que no les gusta, no dudan en despotricar en sus redes sociales. A Luis Ventura lo tienen alquilado.

En el programa Fantino a la tarde (América TV), Ventura acusó a las herederas de Maradona de abandonar a su padre en sus últimos días de vida. Ante ello, ambas recurrieron a las redes sociales para realizar un duro descargo contra el periodista. “¡Cuándo va a terminar el ataque diario de Luis Ventura sin ningún tipo de pruebas! ¿Quién avala las barbaridades que dice? ¿América TV se hace cargo? ¿O quién? ¡Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue! ¡No es periodismo sino un ataque gratuito que no voy a soportar!”, respondió Dalma a través de su cuenta de Twitter.

Gianinna también expresó su malestar: “Los jueces de moral de la TV me aniquilan”.

El cruce entre las hijas del Diez y Ventura fue tema de charla en el programa radial de Novaresio, ante lo cual el conductor le recomendó a las chicas que no se preocupen tanto con lo que se dice en los medios. “Toda la vida hicieron lo mismo”, agregó su locutora.