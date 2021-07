Okupas vs El Marginal

Diego Alonso, el mítico Pollo en Okupas dio una entrevista a la Agencia Paco Urono y opinó de la otra serie éxito de la tele: El Margina, que Netflix ha relanzado en su plataforma.

“Sinceramente no vi la serie. Intenté ver más de una vez la primera temporada y no pude porque por ejemplo había cosas del vestuario que me molestaban. Como ver tanta ropa blanca en los reclusos que en esos lugares no existe. Y lo más grave de todo me parece es que le están mostrando a futuras generaciones que algunos de esos personajes son como ejemplos a seguir”, dijo sin medias tintas.

” Después está Esteban Lamothe por ser uno de los actores del momento y aparece algún musculoso que tal vez sea el novio de algún productor o productora porque de otra manera no se explica su participación. Y que actúen tipos con tanta trayectoria como Gerardo Romano y Roly Serrano para después pasearse por todo los programas de chimentos que existen tampoco me cierra”, argumentó.

Okupas de Bruno Stagnaro representó un parate de movida cultural de resistencia joven a la previa del estallido del 2001.