El “Burrito” Ortega fue uno de los invitados a Podemos Hablar, por Telefé, y dejó en claro que está preocupado por la situación económica del país. La crisis, contó, la vive en carne propia.

“Veo que mis amigos están mal y me entristece, A la gente no le alcanza, mis hermanas son maestras y tampoco les alcanza”, contó el ex delantero de River y de la Selección.

“Viajo mucho a Jujuy y los hospitales están mal. Hay abuelos que piden turnos y recién se los dan en cinco meses, y en cinco meses se mueren. Lo viví con mi padre. No estuve presente en el tratamiento, sí mi hermana. Lo tuvo que traer a Buenos Aires”, concluyó.

Luego, cuando la periodista Débora Plager quiso meter en el tema a Milagro Sala, el Burrito puso el freno y la gambeteó.