Oscar Martinez objetado por decir que la Argentina es tóxica

El actor que está radicado en España manifestó: ” No extraño nada de Argentina, no voy a mentir; me resulta tóxica”. Inmediatamente las redes se hicieron eco y hubo polémica.

Oscar Martínez está en España y dice que no extraña nada de Argentina. Mientras tanto, en Argentina nadie lo extraña a él. Un pasaje de ida que nos hizo sentir mejor a todos. Espero que sigan el ejemplo esos que amenazan y nunca cumplen como Novaresio, Casero o Baby Etchecopar. — Periodista de Perón (@PeriodistaPeron) April 5, 2021