Otra fake news que apuntó a Messi

Una vez más los rumores se hicieron sentir en las redes sociales. Los mismos apuntaban a una crisis matrimonial entre Lionel Messi y Antonella Rocuzzo.

El tema fue tan fuerte que se convirtió en Trending Topic a raíz de una información que pubicó un sitio, pero que nunca brindó detalles ni confirmación.

El sitio en cuestión se llama Strikers (mexicano) y su argumento fue muy endeble: construyó una historia a raíz de la presencia o la falta de likes en Instagram de Messi y Antonella. Por ahora, el capitán de Barelona no hizo ningún tipo de aclaración.

Dice mi novio que no se pueden separar Messi y Antonella xq el no se imagina a Messi con otra mujer. Así que gente! No sé preocupen, no se separaron

— LotzaFizz (@lotzafizz) October 31, 2020