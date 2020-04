Pamela David cambió Instagram por la televisión

Pamela David le puso punto final a su paso por América. Cuando todavía se especulaba con su regreso a la pantalla, la conductora fue tajante: “Siento que hoy no entro en el ADN de América TV . No encontré el lugar para lo que a mí me gusta hacer”.

Su última vez con “Pamela a la tarde” fue en diciembre. Luego, no se la vio más. “Fue una decisión muy difícil, pero no extraño estar en tele. Me gusta lo que puedo hacer ahora en Instagram”, aclaró. A la vez que señaló que no le gusta meterse en la vida del otro, y tampoco “el invitado que falta el respeto y te dice cualquier cosa en la cara, no tengo ganas “.

Ahora, Pamela David se entretiene con directos de Instagram. Desde PamLive realiza entrevistas con diferentes personajes. Ya pasaron Bernardo Stamateas, Gabriel Rolón y Florencia Andrés.

De todos modos, Pamela no le cierra las puertas definitivamente a la televisión aunque el mismo debería ser algo “acorde”.