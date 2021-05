“Pan y circo”: Chilavert tildó de populista a Alberto por permitir la Copa América en plena segunda ola

No importa la cantidad de muertes por coronavirus. Menos aún la suma de contagios. La Copa América comenzará el domingo 13 de junio en el Estadio Monumental de River. Pero cada vez son más los que critican tanto a las autoridades de la Conmebol como a las del país anfitrión por permitirlo.

Una de las voces autorizadas es sin dudas José Luis Chilavert. El ex capitán de la selección paraguaya sabe lo que pasa en la Argentina porque tiene casa en Buenos Aires. Nadie, entonces, debe contar nada para saber lo que pasa. El histórico arquero ya no ataja la pelota, la patea. Fuerte al ángulo contra Alejandro Domínguez y Alberto Fernández. Como cuando se cruzaba toda la cancha para convertir de penal o tiro libre.

“Hay que tener un poco de sentido común”, les pidió públicamente a los responsables de la Copa América con la seguridad de que no será escuchado. Ese sentido común solicitado, por otra parte, no es más que el más común de los sentidos. Ver lo que pasa en calle. O, mejor dicho en plena segunda ola del coronavirus, saber lo que no pasa en la calle justamente por las restricciones a la circulación en el Gran Buenos Aires (GBA).

“La situación es gravísima: nos exige que nos quedemos en nuestras casas, los chicos no pueden ir a la escuela, pero el Gobierno rompe el protocolo para traer este evento. Van a traer selecciones de países hiper contagiados como Brasil porque a la Corrupbol (como llama despectivamente a la Conmebol) no le interesa la vida de los jugadores sino la recaudación cuando la prioridad debiera ser la educación”, analizó en TN Deportivo.

Eso mismo reconoció el Presidente el 18 de mayo en Radio 10: “Hablemos con toda franqueza: es una Copa América para cumplir contratos televisivos”. Pero, punto seguido, el único límite que puso fue trazar un “protocolo muy estricto” que, como demostró el caso River, puede fallar en cualquier momento y estallar en mil pedazos.

Chilavert también consideró que la obstinación de Domínguez de llevar adelante sea como sea el evento (que por calendario debía hacerse en 2020) es cuestión de plata: “Es una vergüenza que el presidente de la Argentina permita que la Corrupbol haga el evento sin obligación de pagar los impuestos en la Argentina. Domínguez y sus secuaces ya cobraron la plata de los sponsors y por eso los sponsors les exigen hacer el torneo”.

Para Chilavert, que siempre amaga con presentarse como candidato a presidente de Paraguay, “a los gobiernos populistas les conviene que los chicos sean el día de mañana analfabetos”. O, como luego definió, “pan y circo”.