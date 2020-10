Para Aníbal Fernández, Cristina es incapaz de “tocar un centavo” y Macri es un “chorro”

Si Alberto Fernández necesitaba que sus funcionarios salgan a la cancha a defender al gobierno, Aníbal Fernández tomó la delantera. Aunque con un cargo menor en la gestión, el otrora jefe de Gabinete aseguró que “Cristina Kirchner es incapaz de tocar un centavo, pero Mauricio Macri es un chorro”.

El ahora interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que aspira hace tiempo a un cargo en el gabinete, aclaró que, tal como decía Néstor Kirchner, nunca había que poner las manos en el fuego por nadie, pero Aníbal hizo algunas excepciones: la misma Cristina y Cristóbal López, dueño de C5N, de quien es su abogado.



En PH, Andy Kusnetzoff, el conductor, y Romina Manguel, una de las invitadas, le hicieron una especie de ping pong para forzar definiciones sobre corrupción en pocos segundos y el funcionario no dudó en dar respuestas para todos los gustos.

“¿Lázaro Báez? que lo juzguen. ¿Julio De Vido? Que lo juzguen. ¿De Cristóbal López? Soy su abogado, yo sé lo que le hicieron, se le quisieron quedar con todo, estos tipos fueron por el patrimonio de alguien que era impecable, así que se cuiden los argentinos”, disparó Aníbal.

En la misma línea, pidió que la juzguen a Cristina, en rigor que avancen los juicios ya comenzados, para que, según su visión de los hechos, los tribunales no tengan más opción que sobreseerla por inexistencia de los delitos que le imputaron. “Yo estuve al lado de ella”, recordó al defenderla en Telefé.

En cambio, sobre Macri, enumeró causas en las que dice estar convencido que el ex presidente cometió hechos de corrupción, pero ante la repregunta de Manguel, prometió que si la Justicia lo absuelve se disculpará públicamente: “Le pediré perdón, con mucho gusto, pero van a ver que no me va a tocar hacerlo”.