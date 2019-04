Jorge Fontevecchia expresó una teoría novedosa sobre las idas y vueltas de la Justicia sobre los juicios orales de Cristina Kirchner. En una entrevista con el programa “Ya Somos Grandes”, dijo que el Gobierno podría estar empujando esos conflictos para correrla del centro de la escena política, aunque opinó que la ex presidenta tiene pocas chances de ganar en segunda vuelta. Es más, aseguró que no le convendría un triunfo, sino perder por pocos puntos y mantenerse como líder de la oposición.

“Hoy Cristina Kirchner es el significante de la bronca a Mauricio Macri. Capta el voto bronca al Presidente, como él lo hizo con ella en el 2015”, arrancó el CEO de la Editorial Perfil. Es decir, la crisis económica explica el aumento de la intención de voto de la ex presidenta.

Sobre las últimas decisiones judiciales de Comodoro Py, donde los tribunales orales se pasan de manos la causas de la ex presidenta, planteó una teoría distinta: sostuvo que no parte de un temor de los jueces, sino de una intencionalidad del Gobierno, que ahora no pretendería ceder el protagonismo frente a las causas de corrupción. “Que vaya presa ella o la hija aumentaría su cantidad de votos. Hace dos años, Cristina tenía la mitad de intención de votos que tiene ahora”, ratificó el periodista. Y agregó: “No es que la Justicia no quiere juzgar a Cristina Kirchner por miedo. Si hay alguna relación política es que en estos momentos electoralmente beneficiaría a Cristina pasar por los tribunales todo el tiempo sin parar y utilizar esas intervenciones para ser el centro de la escena”.